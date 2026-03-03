Mercato Inter accelerata per Goretzka | il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento Ecco gli altri due nomi

Da internews24.com 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dell'Inter si muove con decisione e punta a rafforzare il centrocampo, con un’attenzione particolare verso Goretzka. La società nerazzurra sta valutando anche altri due giovani calciatori da inserire nella rosa per aumentare il talento e la freschezza in mediana. La strategia è orientata a un ringiovanimento della linea mediana della squadra.

Calciomercato Inter LIVE: L’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostituti Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter accelerata per goretzka il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento ecco gli altri due nomi
© Internews24.com - Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi

Mercato Inter, chi per il dopo Sommer? Vicario in pole, ma ci sono altri due nomi: ecco qualidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri continuano la ricerca per il dopo Sommer: Vicario resta in pole, ma attenzione a questi nomi…...

Mercato Inter, Oaktree punta al colpo Galactico: un top mondiale per il club nerazzurro nel 2026di Redazione Inter News 24Mercato Inter, la proprietà americana vuole un colpo di caratura mondiale per l’estate del 2026: la strategia del club Non...

Una selezione di notizie su Mercato Inter

Temi più discussi: Calciomercato Inter il futuro di Manuel Akanji tra riscatto e strategie difensive | le ultime da Fabrizio Romano; Mercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli; Mercato Inter, colpo 'alla Lookman' in avanti? Oaktree sogna Nico Williams! C'è pure un altro nome che accontenterebbe tutti; Mercato Milan, tutto i dettagli sull'affare Andrè: le cifre dell'offerta rossonera e cosa manca per chiudere.

mercato inter mercato inter accelerata perInter, cosa cambia per il mercato 2026? Con queste scadenze spazi per colpi da 30 mlnL'eliminazione precoce dell'Inter dalla Champions League ha alimentato i dubbi e le domande dei tifosi in vista del prossimo mercato estivo ... fcinter1908.it

mercato inter mercato inter accelerata perULTIM’ORA – Inter, accelerata per il difensore: Avanzata la propostaI nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo difensore in vista della prossima stagione: decolla l'affare per un talento di Serie A ... spaziointer.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.