Allarme processi il Gip di Milano | ‘Da metà maggio solo attività prioritarie’

Il gip di Milano ha annunciato che, a partire dalla metà di maggio, saranno garantite solo le attività giudiziarie considerate prioritarie. Questa decisione arriva a causa della carenza di personale amministrativo che interessa il tribunale. Per circa un mese e mezzo, quindi, i servizi non essenziali resteranno sospesi o ridotti al minimo. La misura riguarda tutte le pratiche e le udienze che non rientrano nelle priorità stabilite.

“Le forze in campo non consentono oggettivamente di garantire il serviziooggi prestato rispetto a tutti gli affari di competenza della Sezione e occorre stilare un elenco di affari prioritari”. Questa la motivazione per cuiil Gip di Milano dal 15 maggio fino al 30 giungo potrà assicurare solo le attività prioritarie. Tra queste, si salvano le misure cautelari. A gettare in crisi l’ufficio dei giudici per le indagini preliminari di Milano sarebbe quindi la carenza di personale e assistenti amministrativi. Le motivazioni, esposte con un documento del Tribunale di Milano, sottoscritto dal presidente della sezione Gip, ovveroVincenzo Maccora, specificano come la misura sia stata scelta per garantire “i servizi essenziali”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Allarme processi, il Gip di Milano: ‘Da metà maggio solo attività prioritarie’ Notizie correlate Tribunale di Milano, scatta l’emergenza. L’allarme dei Gip: «Per un mese e mezzo garantiamo solo attività prioritarie»Dal 15 maggio al 30 giugno l’ufficio dei Gip di Milano potrà assicurare solo le attività prioritarie, come le misure cautelai. Caos in Tribunale a Milano, solo attività prioritarie nella sezione gip per un mese e mezzo: "Manca personale"Allarme al Tribunale di Milano dopo la divulgazione di un documento sottoscritto da Vincenza Maccora, presidente della sezione gip. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maledetta geografia giudiziaria; L’utopia di Nordio sbatte contro la realtà: il GIP collegiale al binario morto; Fine vita: archiviato il caso Sibilla Barbieri per Cappato, Parpaglioni e Perduca; Zack voleva scappare poi ho sentito lo sparo: l'omicidio visto dal testimone del boschetto. Caos in Tribunale a Milano, solo attività prioritarie nella sezione gip per un mese e mezzo: Manca personaleDal 15 maggio al 30 giugno l'ufficio dei gip si occuperà solo di attività come le misure cautelari, slitteranno dunque la maggior parte delle udienze e dei processi ... milanotoday.it Allarme processi a Milano: da metà maggio assicurate solo le attività prioritarieDocumento del presidente di sezione Maccora: la carenza di personale porterà al rinvio di udienze preliminari e processi ... milano.repubblica.it Dal 15 maggio al 30 giugno l'ufficio dei Gip di Milano potrà assicurare solo le attività prioritarie, come le misure cautelai. Gran parte delle udienze preliminari e processi saranno rinviati per carenza di personale e assistenti amministrativi. Emerge da un docu - facebook.com facebook Dal 15 maggio al 30 giugno, l'ufficio dei Gip di Milano potrà assicurare solo le attività prioritarie, come le misure cautelari. Gran parte delle udienze preliminari e processi saranno rinviati per carenza di personale e assistenti amministrativi. È l’allarmante dato c x.com