Allarme per un bimbo Ricerche fino a notte

Da lanazione.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato pomeriggio, due persone che si trovavano nei boschi di Iano, sulle colline di Pistoia, hanno udito la voce di un bambino che chiedeva aiuto. Immediatamente hanno dato l’allarme e sono state avviate le ricerche, che sono proseguite fino a notte inoltrata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, impegnati a trovare il bambino e a capire le circostanze di quanto accaduto.

A far scattare la macchina dei soccorsi sono state due persone che sabato pomeriggio, passeggiando tra i boschi di Iano, sulle colline di Pistoia, hanno sentito la voce di un bambino chiedere aiuto. Immediatamente sul posto, sono arrivati i soccorritori della Misericordia di Candeglia, con i volontari e l’automedica del 118. E con loro i vigili del fuoco di Pistoia, insieme al personale del Soccorso Alpino. Le ricerche del bambino sono iniziate alle 18 e sono proseguite fino a notte fonda, oltre le una. Per perlustrare la zona si è alzato in volo anche l’elicottero dei vigili del fuoco. Non solo: sono stati usati anche i droni per una migliore visione tra i boschi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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