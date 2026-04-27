allarme per un bimbo ricerche fino a notte

Sabato pomeriggio, due persone che si trovavano nei boschi di Iano, sulle colline di Pistoia, hanno udito la voce di un bambino che chiedeva aiuto. Immediatamente hanno dato l’allarme e sono state avviate le ricerche, che sono proseguite fino a notte inoltrata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, impegnati a trovare il bambino e a capire le circostanze di quanto accaduto.

A far scattare la macchina dei soccorsi sono state due persone che sabato pomeriggio, passeggiando tra i boschi di Iano, sulle colline di Pistoia, hanno sentito la voce di un bambino chiedere aiuto. Immediatamente sul posto, sono arrivati i soccorritori della Misericordia di Candeglia, con i volontari e l’automedica del 118. E con loro i vigili del fuoco di Pistoia, insieme al personale del Soccorso Alpino. Le ricerche del bambino sono iniziate alle 18 e sono proseguite fino a notte fonda, oltre le una. Per perlustrare la zona si è alzato in volo anche l’elicottero dei vigili del fuoco. Non solo: sono stati usati anche i droni per una migliore visione tra i boschi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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