È sparito gli servono farmaci salvavita le ricerche sul bimbo scomparso con padre e madre | l’allarme dopo i maltrattamenti

Una famiglia di Sesto Calende ha fatto perdere le proprie tracce con un bambino di 8 anni affetto da una grave cardiopatia. Da fine anno, i genitori sono scomparsi con il bambino, e ora le forze dell’ordine stanno cercando ovunque. Gli investigatori temono per la vita del piccolo, che ha bisogno di farmaci salvavita, e stanno seguendo ogni pista possibile. La famiglia non ha dato più notizie, e le ricerche si sono intensificate nelle ultime ore.

Rischia la vita un bambino di 8 anni, affetto da una grave cardiopatia, sparito dalla provincia di Varese insieme ai genitori dalla fine dello scorso anno. A lanciare l'allarme è l'avvocata Veronica Ligorio, nominata curatrice speciale dal tribunale dei Minori di Milano per tutelare gli interessi del bambino. «Il bambino ha necessità urgente di assumere il farmaco salvavita così come stabilito dai medici dell'ospedale Del Ponte di Varese che lo avevano in cura. È fondamentale che il bambino riprenda immediatamente la terapia», ha dichiarato la legale all'Ansa. Il minore era seguito dai sanitari varesini e aveva effettuato diversi ricoveri nei mesi precedenti alla scomparsa.

