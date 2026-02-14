L’intelligenza artificiale ha alterato i risultati di sondaggi e ricerche online, perché riesce a imitare il modo di rispondere delle persone. La tecnologia, infatti, genera risposte automatiche che possono distorcere i dati raccolti. Un esempio concreto è l'uso di chatbot avanzati che rispondono ai questionari, creando risultati falsati.

AGI - L’ intelligenza artificiale è sempre più capace di simulare il comportamento umano e di rispondere a sondaggi online e rilevazioni politiche, mettendo seriamente a rischio l’affidabilità della ricerca basata su survey, uno strumento centrale nelle scienze sociali e nei processi democratici. È quanto sostengono tre ricercatori dell’IMT School for Advanced Studies Lucca e dell’Università di Cambridge in un commento pubblicato sulla rivista Nature. Secondo gli autori, l’uso crescente di agenti di intelligenza artificiale in grado di compilare questionari con poca o nessuna supervisione umana rappresenta un cambiamento strutturale nel problema delle frodi nei sondaggi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'allarme: l'IA sta falsando sondaggi e ricerche online

L’intelligenza artificiale, in grado di falsare i sondaggi online, ha messo in allarme i ricercatori Folco Panizza, Yara Kyrychenko e Jon Roozenbeek, che in un commento su Nature spiegano come i modelli generativi possano compilare questionari in modo indistinguibile dagli esseri umani, compromettendo l’affidabilità dei dati raccolti sul web.

L’intelligenza artificiale generativa, come dimostrato da uno studio dell’IMT di Lucca, può falsare i sondaggi online perché riesce a simulare con precisione le risposte umane, mettendo a rischio l’affidabilità dei dati raccolti.

