A Latina si registra un aumento di segnalazioni da parte di ristoratori e pizzerie riguardo a presunti falsi rider. Questi soggetti si presentano come corrieri per ritirare ordini dai locali, per poi scomparire senza consegnare nulla. La situazione ha portato diverse attività a sospettare di essere state vittime di truffe, alimentando preoccupazioni tra gli esercenti coinvolti nel servizio delivery.

ABBONATI A DAYITALIANEWS A Latina cresce l’allarme tra ristoranti e pizzerie per una presunta truffa legata al servizio delivery. Secondo alcune segnalazioni, da settimane alcuni soggetti si presenterebbero nei locali fingendosi rider di piattaforme di consegna, ritirando gli ordini destinati ai clienti per poi far perdere le proprie tracce. La segnalazione. A raccontare il meccanismo è un lettore del portale Latinapress.it, che descrive una dinamica ormai ripetuta: i presunti fattorini arriverebbero con app e numero d’ordine, riuscendo così a farsi consegnare la merce dai ristoratori. Danni economici e ritardi. Il problema non riguarda solo il valore degli ordini sottratti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Allarme per i “finti rider” a Latina: ritirano gli ordini dai locali e spariscono

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