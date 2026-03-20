Materie prime e trasporti prezzi alle stelle l’allarme di Anie Confindustria Contratti a rischio

Le tensioni geopolitiche nel Golfo di Hormuz stanno influenzando le filiere tecnologiche italiane, con aumenti significativi nei costi delle materie prime e dei trasporti. L’associazione di settore Anie Confindustria ha lanciato un allarme sui contratti in corso, evidenziando come i prezzi alle stelle possano mettere a rischio le attività delle aziende coinvolte.

Le recenti tensioni geopolitiche nel Golfo di Hormuz iniziano a produrre effetti concreti anche sulle filiere tecnologiche italiane. A segnalarlo è Anie Confindustria, che evidenzia un quadro sempre più complesso per le imprese, alle prese con rincari, ritardi e difficoltà nella gestione degli approvvigionamenti. Dai primi risultati di una survey in corso su un campione di oltre duecento aziende associate emergono criticità diffuse: più della metà delle imprese registra un aumento significativo dei costi di trasporto (57%) e delle materie prime (53%), mentre circa il 74% segnala ritardi nelle consegne. Una situazione che si riflette direttamente sull’operatività quotidiana e sulla gestione dei cantieri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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