Allarme Inter ancora un infortunio per Calhanoglu | risentimento al soleo sinistro Rischia di aver finito la stagione

L’Inter ha comunicato che Hakan Calhanoglu ha riportato un risentimento al muscolo soleo sinistro, subendo un infortunio che potrebbe mettere fine alla sua stagione. La squadra si prepara alla partita contro il Parma, che potrebbe consegnare lo scudetto già domenica, ma l’attenzione è rivolta alle condizioni del centrocampista turco. La società non ha ancora dato indicazioni sui tempi di recupero, mentre i medici monitorano la situazione.

Lo scudetto non sembra essere a rischio e potrebbe già arrivare domenica contro il Parma, ma in casa Inter c’è grande preoccupazione per l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Per più motivi. Il principale è senza dubbio il fatto che il centrocampista turco potrebbe saltare la finale di Coppa Italia contro la Lazio: l’unica partita che probabilmente oggi interessa davvero tanto ai tifosi nerazzurri. Anzi, è a serio rischio la sua presenza. Lo conferma l’esito degli esami effettuati in mattinata, con l’Inter che ha comunicato: “ Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allarme Inter, ancora un infortunio per Calhanoglu: risentimento al soleo sinistro. Rischia di aver finito la stagione Notizie correlate Infortunio Lautaro Martinez, risentimento muscolare al soleo! I tempi di recuperoMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. L’Inter perde Lautaro nel mese in cui si gioca tutto: risentimento al soleo. Quando torna e quante partite salta“Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Allarme Dumfries, Inter di sasso: i tifosi stentano a crederci; Il Real Madrid respira, il Brasile di più: rientra l'allarme per Militao; Consigli fantacalcio, le ultime sulle formazioni della 34^ giornata: allarme Hojlund, news su Yildiz e Dybala; Cadavere carbonizzato di una donna trovato tra i capannoni, l'allarme di un vigile del fuoco (fuori servizio): inutili i tentativi di... Inter, scudetto vicino e finale Coppa Italia: turnover in campionato? Allarme fantacalcioSuona l'allarme fantacalcio tra i fantallenatori dopo la conquista della finale di Coppa Italia da parte dell'Inter. Con lo scudetto ... fantamaster.it Inter, allarme Dumfries: il retroscena di Chivu, cosa filtra per la 34^ giornataInfortunio Dumfries - Grazie alla vittoria in rimonta sul Como, l'Inter ha ottenuto l'accesso alla finale di Coppa Italia. Subito ... fantamaster.it Intervenuto sulla clamorosa inchiesta arbitri, il noto giornalista Paolo #Condò lancia un pesante allarme: le imputazioni relative all'#Inter sono estremamente serie e potrebbero portare a delle gravi conseguenze! #calcionews24 - facebook.com facebook Intervenuto sulla clamorosa inchiesta arbitri, il noto giornalista Paolo #Condò lancia un pesante allarme: le imputazioni relative all' #Inter sono estremamente serie e potrebbero portare a delle gravi conseguenze! #calcionews24 x.com