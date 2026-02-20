Infortunio Lautaro Martinez risentimento muscolare al soleo! I tempi di recupero

Lautaro Martinez si è infortunato a causa di un risentimento muscolare al soleo durante l’allenamento. L’attaccante dell’Inter ha avvertito dolore durante la sessione e ha subito un controllo medico. I dottori hanno riscontrato una contrattura che richiederà alcuni giorni di riposo. La squadra lo aspetta per le prossime partite, ma al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero. I tifosi rimangono in attesa di aggiornamenti ufficiali sulla sua condizione.

Il mercoledì mattina della Beneamata si apre con una notizia che tiene in ansia l'intero popolo nerazzurro. Dopo la complicata trasferta in terra norvegese, la società ha rotto il silenzio sulle condizioni del suo uomo più rappresentativo. Attraverso una nota ufficiale, il club ha infatti chiarito l'entità dello stop di Lautaro Martinez, il carismatico capitano argentino e fulcro del gioco offensivo della squadra, uscito malconcio dalla sfida di Champions League contro il BodoGlimt.