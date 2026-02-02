Oltre 500 pneumatici sono stati trovati abbandonati in varie discariche abusive nel Parco Sud. La quantità crescente di rifiuti deriva dalla scarsità di controlli, soprattutto nelle compravendite online e sul mercato nero. La situazione preoccupa le autorità, che ora cercano di intervenire per fermare l’emergenza.

Sono oltre 500 gli pneumatici abbandonati in diverse discariche abusive nelle zone del Parco sud. L’invasione di pneumatici è dovuta alla mancanza di controlli prevalentemente sul mercato degli acquisti online ma anche sul mercato nero. Ossia sono coloro che cambiano le gomme pagando in nero e talvolta le gomme stesse sono di provenenza furtiva. Chi acquista pneumatici paga alla fonte il contributo ambientale gomma pari a 2.5 euro per ogni ruota, vuol dire dieci euro per le quattro gomme. Soldi che finiscono ai consorzi che gestiscono lo smaltimento. Questo avviene per tanti pneumatici per i quali è stato pagato il contributo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme discariche abusive. Oltre 500 pneumatici invadono il Parco Sud: "Mancano i controlli"

