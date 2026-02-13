Believe Dance to become | Danzainfiera torna alla Fortezza da Basso

Il 13 febbraio 2026, a Firenze, Danzainfiera ha riaperto i battenti alla Fortezza da Basso, attirando migliaia di appassionati di danza. La manifestazione, che quest’anno si presenta con un format innovativo, offre corsi, workshop e spettacoli dedicati a tutte le età. Tra le novità, un’area dedicata alle performance di giovani talenti provenienti da diverse regioni italiane.

Firenze, 13 febbraio 2026 – Una formula magica. Unica in Italia, in Europa e nel mondo: Danzainfiera non è solo un brand, ma uno spazio umano fondato sulla fiducia nella formazione, il talento e la creatività. "Believe. Dance to become" è il titolo della ventesima edizione, organizzata da Pitti Immagine all'interno della Fortezza da Basso di Firenze, che presenta un layout completamente rinnovato: dall'ingresso visitatori da Porta Faenza al Padiglione delle Ghiaia in formato teatro, dalla novità assoluta del Salone M, sede di tre aule, alla Sala della Volta, che ospiterà l'Unicredit Talk Arena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

