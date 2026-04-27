Alisson Santos dal Napoli al Mondiale con il Brasile | il sogno l’infortunio di Estevão e la chiamata di Ancelotti

Alisson Santos ha lasciato il Napoli per partecipare con il Brasile ai Mondiali. La sua convocazione è arrivata dopo un infortunio di Estevão e una serie di partite non brillanti della squadra partenopea, tra cui le sconfitte contro Parma e Lazio. Contro la Cremonese, Santos è stato titolare e ha contribuito a migliorare la fase offensiva del Napoli. La scelta di chiamarlo in nazionale è stata comunicata dall’allenatore brasiliano.

? In Sintesi Dopo le pesanti delusioni contro Parma e Lazio, il Napoli ha ritrovato brillantezza offensiva contro la Cremonese grazie all’inserimento da titolare di Alisson Santos. Il classe 2002 brasiliano ha definitivamente archiviato l’esperimento fallimentare dei “Fab Four”, garantendo ad Antonio Conte quell’imprevedibilità che mancava. La dirigenza partenopea è ormai decisa a esercitare il diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni di euro con lo Sporting Lisbona. Le prestazioni dell’esterno non sono passate inosservate a livello internazionale: complice l’infortunio muscolare di Estevão del Chelsea, il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, sta valutando una clamorosa convocazione in vista dei Mondiali 2026 in Nord America.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Alisson Santos, dal Napoli al Mondiale con il Brasile: il sogno, l’infortunio di Estevão e la chiamata di Ancelotti Notizie correlate Infortunio Estevao, Chelsea e Brasile in ansia: rischia di saltare il Mondiale! Le ultimissime notizieCalciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se…Novità per il colpo bianconero Goretzka Milan, accelerata... Wesley convocato dal Brasile: Ancelotti lo porta al Mondiale 2026Il 16 marzo 2026 Carlo Ancelotti ha ufficializzato i 26 convocati del Brasile per le amichevoli pre Mondiale contro Francia e Croazia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, Conte lancia Alisson Santos dal 1' con la Cremonese; Napoli, è Alisson Santos l'uomo in più di Conte; Napoli, le scelte di Conte: Alisson Santos torna titolare; Alisson Santos, il futuro è suo: ora la scossa poi il riscatto. Il Napoli blinda Alisson. Qualche club europeo si era fatto avanti con lo SportingIl Napoli riscatterà Alisson Santos, il giocatore ha ben impressionato in questo scorcio di stagione con il club azzurro. areanapoli.it Napoli, Alisson Santos a suon di bonus: ora sogna il MondialeIl suo impatto al Napoli è finora devastante. Contro la Cremonese è tornato anche a giocare dal 1' e gli azzurri hanno messo a segno una delle pochissime goleade dell'era Conte. I fantallenatori ... fantacalcio.it Tremendamente Brasiliano. Alisson Santos non lascia troppo spazio all’immaginazione sulle sue origini. Il dna è inconfondibile e basterebbero 10’ di una sua partita per averne la conferma al sapore di certezza. L’andamento dinoccolato è quello di chi sembr - facebook.com facebook Alisson Santos Gol e dribbling per far impazzire la difesa della Cremonese #AlissonSantos #SerieAEnilive #DAZN x.com