Infortunio Estevao Chelsea e Brasile in ansia | rischia di saltare il Mondiale! Le ultimissime notizie

Un infortunio occorso a Estêvão durante la partita contro il Manchester United ha causato preoccupazioni sia per il Chelsea che per la nazionale brasiliana. Il calciatore è uscito dal campo al 16’ e le prime valutazioni indicano che il problema potrebbe essere più serio del previsto. La situazione ha sollevato timori riguardo alla sua possibile assenza dal prossimo Mondiale. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato le conseguenze dell’infortunio.

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