Alisson Juve possibile svolta per il portiere del Liverpool | incassata la disponibilità del brasiliano cosa succede ora

Da juventusnews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere brasiliano, attualmente al Liverpool, ha manifestato la sua disponibilità a lasciare il club. Dopo i contatti tra la sua rappresentanza e la dirigenza, sembra che ci siano le condizioni per una possibile svolta nella trattativa. La decisione del giocatore apre nuovi scenari sul mercato delle operazioni, mentre le parti valutano i prossimi passi da compiere. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Alisson Juve: a disponibilità del portiere brasiliano arriva dopo i contatti con la dirigenza, il calciatore è pronto a lasciare il Liverpool. Le manovre estive si accendono con una novità  estremamente rilevante  per la porta. Secondo la  Gazzetta,  Alisson Becker  ha già espresso il suo  totale gradimento  per la Juve: il portiere di  33  anni è pronto a chiudere il ciclo al  Liverpool per una  nuova avventura  stimolante. Il progetto della  dirigenza  sembra aver convinto il calciatore, che vede nel mondo  bianconero  la  scelta ideale  per competere ai  massimi livelli. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE La trattativa per il  brasiliano  sembra aver preso una  piega decisiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Alisson Juve, i bianconeri non mollano: possibile un nuovo tentativo. Le ultimissime sul portiere brasilianodi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, possibile in futuro un nuovo tentativo per il portiere brasiliano nonostante il rinnovo con il Liverpool.

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