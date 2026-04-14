Alisson Juve possibile svolta per il portiere del Liverpool | incassata la disponibilità del brasiliano cosa succede ora

Il portiere brasiliano, attualmente al Liverpool, ha manifestato la sua disponibilità a lasciare il club. Dopo i contatti tra la sua rappresentanza e la dirigenza, sembra che ci siano le condizioni per una possibile svolta nella trattativa. La decisione del giocatore apre nuovi scenari sul mercato delle operazioni, mentre le parti valutano i prossimi passi da compiere. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Alisson Juve: a disponibilità del portiere brasiliano arriva dopo i contatti con la dirigenza, il calciatore è pronto a lasciare il Liverpool. Le manovre estive si accendono con una novità estremamente rilevante per la porta. Secondo la Gazzetta, Alisson Becker ha già espresso il suo totale gradimento per la Juve: il portiere di 33 anni è pronto a chiudere il ciclo al Liverpool per una nuova avventura stimolante. Il progetto della dirigenza sembra aver convinto il calciatore, che vede nel mondo bianconero la scelta ideale per competere ai massimi livelli. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE La trattativa per il brasiliano sembra aver preso una piega decisiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juve, possibile svolta per il portiere del Liverpool: incassata la disponibilità del brasiliano, cosa succede ora Alisson alla Juve? Quanto guadagna il portiere brasiliano nel LiverpoolAlisson alla Juve? Quanto guadagna il portiere brasiliano nel Liverpool Koopmeiners lascia la Juve in estate? Perché la partita contro l’Atalanta può... Alisson Juve, i bianconeri non mollano: possibile un nuovo tentativo. Le ultimissime sul portiere brasilianodi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, possibile in futuro un nuovo tentativo per il portiere brasiliano nonostante il rinnovo con il Liverpool. Possibile svolta per #Alisson La #Juve incassa la disponibilità - facebook.com facebook #Alisson nel mirino Cosa ha in mente la #Juve x.com