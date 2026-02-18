Senesi Juve | la società bianconera prepara l’offerta ma c’è il nodo economico e quello legato alla concorrenza Che cosa sta succedendo

La Juventus sta lavorando per acquistare il giocatore Senesi, ma il prezzo richiesto dal suo attuale club rappresenta un ostacolo. La società bianconera sta studiando un'offerta concreta, mentre il club avversario valuta attentamente le proposte in arrivo. La trattativa si complica anche a causa della forte concorrenza di altri grandi club europei che mostrano interesse per il difensore.

Senesi Juve: la società bianconera prepara l’offerta, ma c’è il nodo economico. E attenzione anche alla concorrenza. Vediamo le ultime novità. La Juve accelera sul mercato e si muove su due tavoli delicatissimi, cercando di bilanciare i rinforzi difensivi con una strategia offensiva che unisca opportunità a parametro zero e rinnovi complessi. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nome più caldo per la retroguardia del prossimo futuro è quello di Marcos Senesi. Il centrale difensivo, protagonista di un’ottima stagione in Premier League con la maglia del Bournemouth, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, diventando un’occasione ghiotta per i top club europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

