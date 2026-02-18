Senesi Juve | la società bianconera prepara l’offerta ma c’è il nodo economico e quello legato alla concorrenza Che cosa sta succedendo
La Juventus sta lavorando per acquistare il giocatore Senesi, ma il prezzo richiesto dal suo attuale club rappresenta un ostacolo. La società bianconera sta studiando un'offerta concreta, mentre il club avversario valuta attentamente le proposte in arrivo. La trattativa si complica anche a causa della forte concorrenza di altri grandi club europei che mostrano interesse per il difensore.
Senesi Juve: la società bianconera prepara l’offerta, ma c’è il nodo economico. E attenzione anche alla concorrenza. Vediamo le ultime novità. La Juve accelera sul mercato e si muove su due tavoli delicatissimi, cercando di bilanciare i rinforzi difensivi con una strategia offensiva che unisca opportunità a parametro zero e rinnovi complessi. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nome più caldo per la retroguardia del prossimo futuro è quello di Marcos Senesi. Il centrale difensivo, protagonista di un’ottima stagione in Premier League con la maglia del Bournemouth, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, diventando un’occasione ghiotta per i top club europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Fortini Juve: la società bianconera prepara la mossa, ma attenzione alla concorrenza. Ecco la valutazione della FiorentinaLa Juventus sta valutando una mossa strategica con Fortini, ma deve confrontarsi con la concorrenza di altre società, tra cui la Fiorentina.
Mateta Juve, l’attaccante furioso dopo l’offerta bianconera respinta dal Crystal Palace. Ecco cosa sta succedendo: un club inglese bussa alla portaMateta, attaccante del Crystal Palace, ha manifestato insoddisfazione dopo la respinta dell’offerta della Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Di Marzio: Vlahovic non vuole lasciare la Juventus. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni tra la società e il suo procuratoreGianluca Di Marzio, im collegamento com Sky Sport, ha raccontato dei retroscena relativi all'interesse della Juventus, la scorsa estate, per Victor Osimhen e ha dato anche alcuni aggiornamenti ... tuttojuve.com
Juventus, Pedullà: ‘Si può chiudere per Senesi, comporterebbe uscita di Gatti’Alfredo Pedullà ha parlato della trattativa che la Juventus sta portando avanti per Marcos Senesi che a giugno sarà libero a zero ... it.blastingnews.com
La #Juve, nelle prossime ore, presenterà un'offerta di un quadriennale per Marcos #Senesi. Lo stipendio proposto sarà più alto di quello attualmente percepito attualmente al #Bourneumouth (intorno ai 2mln €). #Barcellona e #Dortmund spingono, ma i bi x.com
#Federico #Gatti non è al centro del progetto di #Spalletti. La sensazione è che di fronte ad un’offerta di 18/20mln la #Juve lo possa cedere. La #Juventus sta avanzando per #Senesi. La prossima settimana la Juventus si siederà al tavolo con gli agenti di #Se facebook