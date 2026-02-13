da pilar fogliati a alicia keys le donne sul palco con carlo conti a sanremo 2026

Pilar Fogliati e Alicia Keys saranno le prime donne a salire sul palco di Sanremo 2026, scelta che nasce dall’intento di portare varietà e energia alla gara. La decisione del direttore artistico di coinvolgere star così diverse tra loro mira a sorprendere il pubblico e a rendere la kermesse più dinamica. Quest’anno, infatti, il palco si arricchirà di esibizioni di artiste italiane e internazionali, che porteranno un tocco di freschezza e innovazione.

Il cast di Sanremo 2026 prende forma, e a spiccare sul fronte della conduzione c’è la scelta del direttore artistico di condividere il palco con ospiti molto diversi tra loro. Per il suo secondo festival, Carlo Conti ha scelto di essere affiancato in tutte le serate da Laura Pausini, cui si aggiungono l’attrice Pilar Fogliati e la super modella russa Irina Shayk. Tra i super ospiti c’è poi Alicia Keys, che duetterà con Eros Ramazzotti. Sanremo 2026, ospiti e co-conduttrici: da Irina Shayk a Pilar Fogliati. La prima serata di Sanremo 2026 si aprirà con un mix di romanticismo televisivo e appeal internazionale: sul palco arriva Can Yaman, volto amatissimo delle serie tv, che affiancherà Conti e Pausini nel presentare i Big in gara. 🔗 Leggi su Amica.it

Questa mattina, Carlo Conti ha fatto una telefonata in diretta con Fiorello, annunciando ufficialmente che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo.

Carlo Conti ha annunciato che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026.

