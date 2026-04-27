Ali della Mente con Caserta Città di Tutti celebra il 25 aprile

Caserta ha commemorato l’81° anniversario della Liberazione con una cerimonia ufficiale presso il Monumento ai Caduti. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle autorità civili e militari della provincia, promossa dalla Prefettura e dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanze, che hanno reso omaggio ai caduti e rinnovato il ricordo della giornata.

Caserta ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione con una cerimonia solenne alla presenza delle principali autorità civili e militari della provincia promossa dalla Prefettura di Caserta insieme alla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” presso il Monumento ai Caduti, rinnovando il ricordo di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ali della Mente porta in scena "Arte, Sicurezza e Formazione: Caserta-Roma-Caserta Andata e Ritorno"Gli artisti di Ali della Mente mettono in scena a Caserta l’esperienza romana della Festa Nazionale della Polizia di Stato evidenziando come l’arte... Caserta celebra il 25 Aprile, cerimonia al Monumento ai CadutiQuesta mattina, presso il Monumento ai Caduti di Caserta, si è svolta la solenne cerimonia commemorativa in occasione dell’Anniversario della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ali della Mente porta in scena Arte, Sicurezza e Formazione: Caserta-Roma-Caserta Andata e Ritorno; Teatro?convegno Guerra alla Pace, promosso da Rosso Vanvitelliano con ALI della Mente e Fabbrica Wojtyla; Guerra alla Pace: a Caserta il teatro intende sfidare i conflitti; 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato - Polizia di Stato. Teatro?convegno Guerra alla Pace, promosso da Rosso Vanvitelliano con ALI della Mente e Fabbrica WojtylaScopri tutti i dettagli riguardo Teatro?convegno Guerra alla Pace, promosso da Rosso Vanvitelliano con ALI della Mente e Fabbrica Wojtyla . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Ali della Mente porta in scena Arte, Sicurezza e Formazione: Caserta-Roma-Caserta Andata e RitornoGli artisti di Ali della Mente mettono in scena a Caserta l’esperienza romana della Festa Nazionale della Polizia di Stato evidenziando come l’arte possa divenire strumento di crescita culturale, form ... casertanews.it Nella serata di ieri, gli artisti dell’associazione Ali della Mente, reduci dal successo riscosso a Roma in occasione della Festa della Polizia, sono saliti sul palco del Teatro “Città della Pace” di Caserta con lo spettacolo “Arte, Sicurezza e Formazione: Caserta–R - facebook.com facebook “Arte, sicurezza e formazione dalla parte delle donne” è lo spettacolo teatrale dell'Associazione culturale “Ali della mente” di Caserta contro la #violenzadigenere. Si sono esibiti in occasione del 174° #AnniversarioPolizia a piazza del Popolo a Roma #11april x.com