Algoretico e Lagiste23 lanciano Scriba l' Ia che modernizza i vecchi codici

Algoretico e Lagiste23 hanno presentato Scriba.ai, un'intelligenza artificiale progettata per aggiornare più di 30 vecchi codici legali e normativi. Il sistema utilizza tecnologie proprie per tradurre i testi antichi in linguaggi più recenti, senza affidarsi a modelli generali come Chat-Gpt. Inoltre, Scriba.ai opera in modo autonomo, senza che i dati o le applicazioni vengano condivisi con piattaforme esterne.

Algoretico e Lagiste23 lanciano Scriba.ai, un sistema di intelligenza artificiale che traduce oltre 30 codici obsoleti in linguaggio moderno, senza appoggiarsi a modelli generali come Chat-Gpt e senza far transitare dati e applicativi su piattaforme esterne. Il suo obiettivo è modernizzare l'infrastruttura software dell'Italia per rendere le imprese competitive e indipendenti dai giganti tecnologici stranieri. Il sistema, realizzato dalle due società italiane guidate da Marco Landi (già presidente di Apple a Cupertino), mira a risolvere il problema della "codice legacy": linguaggi spesso sviluppati prima dello stesso internet, che quasi nessuno sa decifrare, ma che vengono comunque utilizzati quotidianamente e che, secondo gli analisti, bruciano ogni anno l'80% dei budget tecnologici mondiali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Algoretico e Lagiste23 lanciano Scriba, l'Ia che modernizza i vecchi codici Notizie correlate Medea è il fumetto che modernizza la mitologia greca che dovete assolutamente leggereSe state cercando un fumetto che offra una reinvenzione della mitologia greca, sicuramente la troverete in Medea, scritta dalla talentuosa Rita... Cosa succede quando l’IA ottiene i codici delle armi nucleari: test rivela un comportamento inquietanteUno scienziato del King's College di Londra ha valutato il comportamento delle IA nel contesto di scenari simulati di gravi conflitti internazionali,...