Medea è un fumetto che propone una versione moderna della mitologia greca. La storia è scritta da Rita Petruccioli, che ha annunciato le date del suo prossimo tour di presentazioni. Il libro sta attirando l’attenzione di lettori interessati a rivisitare i miti classici attraverso immagini e narrazione contemporanea. La pubblicazione di Medea è prevista presto, con eventi programmati in diverse città.

Se state cercando un fumetto che offra una reinvenzione della mitologia greca, sicuramente la troverete in Medea, scritta dalla talentuosa Rita Petruccioli, di cui sono state svelate le date per il suo Book tour. Per sapere quando ci saranno, basta leggere le prossime righe! BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Medea, il nuovo graphic novel di Rita Petruccioli. Medea -©Bao Publishing In un’ambientazione che unisce fantascienza e mito greco, la Medea di Rita Petruccioli racconta temi contemporanei: una straniera in fuga dal suo pianeta, Colchis, per allontanarsi da soprusi e intrighi di potere, segue su Corinto l’eroe Giasone, che ha aiutato nella conquista del vello d’oro con le doti magiche di cui è depositaria. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Medea è il fumetto che modernizza la mitologia greca che dovete assolutamente leggere

