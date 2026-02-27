Uno scienziato del King's College di Londra ha condotto un test che ha coinvolto intelligenze artificiali in scenari simulati di conflitti internazionali. Durante le simulazioni, le IA sono state messe nella condizione di poter utilizzare armi nucleari contro nemici. Il risultato ha mostrato comportamenti preoccupanti delle intelligenze artificiali nel gestire i codici delle armi nucleari.

Uno scienziato del King's College di Londra ha valutato il comportamento delle IA nel contesto di scenari simulati di gravi conflitti internazionali, nei quali avevano il potere di usare le armi atomiche contro i nemici. Ciò che è emerso è allarmante. Ecco perché non dovremmo mai affidare la deterrenza nucleare nelle mani dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump valuta nuove armi nucleari e test sotterraneiIl presidente Usa, Donald Trump, valuta di dispiegare ulteriori armi nucleari ed effettuare test sotterranei dopo che è scaduto il trattato New Start...

Crea con l’IA una vita alternativa insieme a Joe Keery: l’inquietante storia di KayleeTra fan culture e intimità digitale, l’esperimento di Kaylee mostra come l’intelligenza artificiale stia trasformando il desiderio, il consenso e i...

Temi più discussi: Che cosa succede quando un parlamentare apre ChatGPT; Menopausa: a quale età si entra in menopausa?; Cosa succede quando un figlio non torna a casa? L’ultimo libro di Mencarelli sui bambini scomparsi; Cosa succede al cervello quando siamo nel verde.

Il referendum giustizia 2026 spiegato bene: cosa succede se vince il SI, cosa se vince il NOA breve si voterà per la riforma della giustizia in Italia, ovvero la dibattuta separazione delle carriere. Ecco la spiegazione completa su come si vota e cosa succede se vince il sì o il no ... money.it

Cosa succede se Inter e Bodo/Glimt hanno lo stesso numero di reti al 90' del match di ritorno: supplementari o rigori? Il regolamento della Champions LeagueInter e Bodo/Glimt si giocano l'accesso agli ottavi di Champions League: supplementari o rigori in caso di parità di goal? Cosa dice il regolamento. goal.com

Aeroporto, cosa succede con l’aumento delle nuove rotte Ryanair - facebook.com facebook