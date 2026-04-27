Alghe infestanti nel lago d’Endine Smaltite quasi 100 tonnellate

Nel lago d’Endine sono state rimosse quasi 100 tonnellate di alghe infestanti. Gli interventi fanno parte di un piano di gestione avviato dall’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro. La manutenzione e promozione laghi ha eseguito le operazioni di smaltimento previste dall’accordo. La serie di interventi è stata avviata in risposta alla presenza eccessiva di alghe nel bacino lacustre.

ENDINE GAIANO (Bergamo) È partita la serie di interventi previsti nel piano di gestione delle alghe messo in atto dall’ Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro e messo in atto dalla partecipata Manutenzione e promozione laghi. È l’ultimo step del piano triennale, partito nel 2024 e finanziato dalla regione Lombardia, assessorato all’ambiente, con 200mila euro, a cui aggiunti ai 100mila dell’ente di stanza a Sarnico. Fino ad oggi sono state raccolte quasi 100 tonnellate di alghe infestanti. "Nell’ultimo bilancio previsionale – ha dichiarato il presidente di AdB Alessio Rinaldi - su proposta del cda, l’assemblea ha approvato le risorse necessarie per gli interventi annuali della pulizia superficiale del lago di Endine ".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alghe infestanti nel lago d’Endine. Smaltite quasi 100 tonnellate Notizie correlate “Fino all’ultima briciola”, quasi 100 tonnellate di cibo recuperate dallo sprecoIl progetto di ETRA e Consiglio Brenta in questo primo anno di vita ha recuperato 127. Toscana, boom nel riciclo Raee: quasi 32mila tonnellate di rifiuti elettronici nel 2025La raccolta Raee in Toscana nel 2025 segna un nuovo record: quasi 32mila tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche avviate... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alghe infestanti nel lago d’Endine. Smaltite quasi 100 tonnellate; Lago d’Endine: avviati i lavori di sfalcio delle alghe infestanti; Lago di Endine, al via le operazioni di sfalcio delle alghe. Alghe infestanti nel lago d’Endine. Smaltite quasi 100 tonnellateENDINE GAIANO (Bergamo) È partita la serie di interventi previsti nel piano di gestione delle alghe messo in atto ... ilgiorno.it Il lago di Varese invaso dalle alghe, Ats sospende la balneazione: stop a bagni e tuffiVarese, 2 luglio 2025 – Era stato restituito a bagni e tuffi, con tanto di nuotata inaugurale del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana (varesino doc), tre anni fa. Ma per il lago di Varese ... ilgiorno.it lago d’Endine: avviati i lavori di sfalcio delle #alghe infestanti x.com Continuano nel lago di Endine i lavori di sfalcio delle alghe infestanti nel Lago di Endine a tutela della biodiversità del lago e delle attività turistiche e della navigazione. In tre anni raccolte e smaltite quasi 100 tonnellate di macrofite. - facebook.com facebook