Fino all’ultima briciola quasi 100 tonnellate di cibo recuperate dallo spreco

Nel giro di un anno, sono state recuperate quasi 100 tonnellate di cibo che altrimenti sarebbero state sprecate. Questo cibo è stato tolto dai rifiuti e distribuito di nuovo sul territorio, aiutando chi ha bisogno. Un lavoro che porta risultati concreti e che dimostra come si possa combattere lo spreco alimentare con semplici gesti quotidiani.

Il progetto di ETRA e Consiglio Brenta in questo primo anno di vita ha recuperato 127.586 pasti, riducendo emissioni di acqua e consumo del suolo, coinvolgendo imprese, volontariato e 19 Comuni del territorio padovano Nel giro di dodici mesi, quasi cento tonnellate di cibo sottratte ai rifiuti e rimesse in circolo sul territorio. È il bilancio del progetto “Fino all’ultima briciola”, promosso da Etra insieme al Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, presentato a Cittadella a ridosso dell'odierna Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. I numeri raccontano un impatto già consistente: 98 tonnellate di prodotti recuperati e redistribuiti, equivalenti a 127.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Durante le festività natalizie in Lombardia, si stima che oltre centomila tonnellate di cibo vengano sprecate, rappresentando circa 100 euro di spreco per famiglia.

