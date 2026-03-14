Forza Italia vuole punire i magistrati che dicono la loro in tv | sanzioni disciplinari se non sono imparziali

Forza Italia propone di introdurre sanzioni disciplinari per i magistrati che partecipano a programmi televisivi o convegni esprimendo opinioni pubbliche considerate non imparziali. La proposta mira a disciplinare la condotta di chi svolge ruoli giudiziari e si espone al pubblico, con l’obiettivo di mantenere una presunta neutralità. La questione riguarda l’uso delle apparizioni pubbliche da parte dei magistrati e le possibili conseguenze disciplinari.

Forza Italia vuole punire con sanzioni disciplinari i magistrati che vanno in tv o a convegni e si espongono pubblicamente senza apparire imparziali. Lo prevede un emendamento al decreto Pnrr, ora in Commissione bilancio alla Camera. La norma è già stata dichiarata inammissibile ma gli azzurri sono pronti a riproporla alla prima occasione utile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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