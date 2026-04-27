Durante il Gran Premio di Spagna, Alex Márquez ha conquistato la vittoria, mentre il suo compagno di squadra ha dovuto abbandonare la gara a causa di un problema meccanico. La corsa si è svolta sul circuito di Jerez, con Márquez che ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi. La gara si è conclusa con Márquez davanti a tutti, dopo che il suo rivale principale ha lasciato la competizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alex Marquez ha conquistato una vittoria significativa al Gran Premio di Spagna di MotoGP a Jerez, mentre il fratello Marc Marquez è stato costretto al ritiro dopo solamente tre giri. La gara ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, con il compagno di squadra Gresini Racing che ha dimostrato di saper cogliere le opportunità nel momento giusto. Marc Marquez, attenzionato come il favorito della gara, ha iniziato in pole position e sembrava promettere una performance eccezionale. Tuttavia, la sua corsa è stata interrotta prematuramente.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alex Márquez trionfa nel GP di Spagna dopo l’uscita di scena di Marc.

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