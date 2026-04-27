Alex Marquez sorpreso dal segreto della vittoria di Marc nella Sprint di Jerez

Alex Marquez si dice sorpreso riguardo al modo in cui Marc ha vinto la Sprint a Jerez, sottolineando di non aver previsto la sua vittoria in condizioni di pioggia. Durante un'intervista, ha commentato come il suo compagno di squadra abbia saputo sfruttare al meglio le caratteristiche della pista e le condizioni meteorologiche, sorprendendo anche gli addetti ai lavori. La gara si è svolta sotto la pioggia, rendendo più difficile la strategia di gara per tutti i piloti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alex Marquez della Gresini Racing ha recentemente espresso la sua meraviglia nei confronti del fratello Marc Marquez, in particolare per la sua abilità nel trovare sempre un vantaggio in condizioni di pioggia. Durante il Gran Premio Sprint di Spagna, Marc ha ottenuto una vittoria che, secondo Alex, è stata influenzata da una buona dose di fortuna. Marc ha conquistato la sua seconda vittoria nella Sprint del 2026 a Jerez, ma la sorte ha giocato un ruolo chiave nell’esito della gara. Mentre si trovava in seconda posizione dietro Alex, è scivolato all’ultima curva.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alex Marquez sorpreso dal segreto della vittoria di Marc nella Sprint di Jerez. Notizie correlate Leggi anche: Jorge Lorenzo sorpreso dal divario di Marc Marquez con Alex a Jerez. Jerez, Marc Márquez in difficoltà: Álex è più veloce del fratello? Cosa sapere Marc Márquez chiude quarto nella sessione di venerdì al circuito di Jerez. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MotoGP, Alex Marquez: Sono sorpreso, non mi aspettavo di avere queste sensazioni; Álex Márquez sorpreso dai test di Jerez: Non mi aspettavo di sentirmi così; MotoGP, a Jerez il Marquez che non ti aspetti: vince Alex su Bezzecchi, Marc fuori; MotoGP 2026: Alex Marquez su Ducati e Marc, continuerà. Jorge Lorenzo sorpreso dal divario di Marc Marquez con Alex a Jerez.Jorge Lorenzo ha espresso il suo stupore riguardo alla prestazione di Marc Marquez, che si trova in difficoltà in confronto al fratello Alex durante il Gran Premio di Spagna. I due piloti, pur utilizz ... napolipiu.com MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro ... fanpage.it FABIO DI GIANNANTONIO: "PURTROPPO SIAMO STATI TROPPO CONSERVATIVI MA SONO COMUNQUE CONTENTO DEL RISULTATO" "Sapevamo che oggi era difficile perché davanti andavano tutti forti. Alex Marquez andava fortissimo, ma anche Marc - facebook.com facebook Alex Marquez: "Vittoria importante per Ducati e per me, nessuno ci avrebbe scommesso" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP x.com