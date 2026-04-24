Jorge Lorenzo sorpreso dal divario di Marc Marquez con Alex a Jerez

Durante il Gran Premio di Spagna a Jerez, Jorge Lorenzo ha espresso sorpresa per il divario di prestazioni tra Marc Marquez e Alex Marquez. Il pilota spagnolo ha osservato che Marc ha avuto una gara molto diversa rispetto a quella di suo fratello, evidenziando differenze di risultato e rendimento tra i due. La competizione ha attirato l’attenzione sui risultati ottenuti dai due fratelli durante l’evento.

"> Jorge Lorenzo Sorpreso dalla Performance dei Fratelli Marquez al Gran Premio di Spagna. Jorge Lorenzo ha espresso il suo stupore riguardo alla prestazione di Marc Marquez, che si trova in difficoltà in confronto al fratello Alex durante il Gran Premio di Spagna. I due piloti, pur utilizzando moto identiche, mostrano un gap significativo nelle loro performance, un fatto che Lorenzo non riesce a spiegare. Secondo le sue osservazioni, l’attuale condizione fisica di Marc potrebbe esser un elemento determinante nel divario di prestazioni. Il fine settimana di gare a Jerez di La Frontera prevede ancora sessioni cruciali, ma il team Ducati può guardare con ottimismo ai risultati delle prove del venerdì.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Jorge Lorenzo sorpreso dal divario di Marc Marquez con Alex a Jerez. Notizie correlate Leggi anche: Jorge Lorenzo: il ritmo di Alex Marquez a Sepang dimostra che può sfidare Marc Marquez. Marc Marquez smentisce Jorge Lorenzo: chiarisce il suo rapporto con Pedro Acosta.Marc Marquez smentisce Jorge Lorenzo: chiarisce il suo rapporto con Pedro Acosta. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lorenzo non ha dubbi: Prima o poi Honda e Yamaha torneranno | FP - News - MotoGP; MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Jerez. Rapporto difficile, non solo per l’infortunio del 2020; Jorge Martin sorpreso dal suo rendimento ma con un tabù da sfatare a Jerez. Jorge Lorenzo sorpreso dal divario di Marc Marquez con Alex a Jerez.Jorge Lorenzo ha espresso il suo stupore riguardo alla prestazione di Marc Marquez, che si trova in difficoltà in confronto al fratello Alex durante il Gran Premio di Spagna. I due piloti, pur utilizz ... napolipiu.com TNT Sports Bikes. . This final turn in Jerez is a menace Looking back at 2013 and Marc Marquez’s debut #MotoGP season with this brutal move on Jorge Lorenzo #SpanishGP - facebook.com facebook