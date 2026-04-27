Un attore noto sta girando un nuovo film tra i borghi del Piceno, intitolato La casa delle fate. La produzione include anche una fase di coinvolgimento con gli studenti di un istituto scolastico locale, che partecipano a iniziative legate al tema del cyberbullismo. La lavorazione si svolge in diverse aree del territorio, portando attenzione sul problema attraverso un progetto cinematografico.

? Cosa sapere Alessandro Haber gira il film La casa delle fate tra i borghi del Piceno.. La produzione affronta il tema del cyberbullismo coinvolgendo gli studenti dell'Istituto Primo Levi.. Alessandro Haber ha girato alcune scene chiave di La casa delle fate tra i borghi del Piceno, portando il grande cinema in località come Rosara, Ripatransone, Roccafluvione e Castignano, oltre a Sant’Egidio alla Vibrata. Il progetto cinematografico nasce dal cuore pulsante dell’associazionismo locale, grazie all’impegno dell’associazione di volontariato Egeria che ha saputo unire forze con la Compagnia teatrale Il Piccolo Siparietto e il gruppo teatrale Opera Show.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandro Haber nel Piceno: il cinema sfida il cyberbullismo

Notizie correlate

“La coscienza di Zeno”: il capolavoro di Italo Svevo al Teatro Chiesa con Alessandro HaberTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) La figura...

Leggi anche: La coscienza di Alessandro Haber: "Ho prestato i miei ricordi a Zeno. Recitare mi fa schifo: sul palco vivo"