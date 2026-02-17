La coscienza di Zeno | il capolavoro di Italo Svevo al Teatro Chiesa con Alessandro Haber

Italo Svevo ha portato “La coscienza di Zeno” sul palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa, causando l'interesse di pubblico e critica, che da tre stagioni segue con entusiasmo questa versione teatrale. La rappresentazione, con Alessandro Haber nel ruolo principale, si svolge da giovedì 19 a domenica 22 febbraio, portando in scena il classico della letteratura italiana del Novecento. La produzione, molto apprezzata in tutta Italia, ha già attirato numerosi spettatori nelle precedenti tappe, e questa volta promette di coinvolgere ancora di più gli appassionati di teatro e letteratura.

La figura monumentale di Italo Svevo e il suo straordinario romanzo psicanalitico e ironico al tempo stesso rappresentano un momento di profondo, universale significato. La coscienza di Zeno, d'altra parte, possiede anche una propria vivace teatralità, per la sperimentazione di una scrittura innovativa e per il suo essere dominata dalla coinvolgente, complessa e attualissima figura di Zeno Cosini. Il romanzo, infatti, sgorga dagli appunti del protagonista che si sottopone alle cure dello psicanalista Dottor S cercando, per quella via, di risolvere il suo mal di vivere, la sua nevrosi e incapacità di sentirsi "in sintonia" con il mondo e con la realtà.