La coscienza di Alessandro Haber | Ho prestato i miei ricordi a Zeno Recitare mi fa schifo | sul palco vivo

Alessandro Haber confessa che la sua attrazione per il teatro nasce dal rifiuto della recitazione, preferendo vivere le emozioni sul palco. La causa di questa scelta deriva dalla sua convinzione che interpretare i ruoli lo allontani dalla realtà, rendendo difficile sentirsi autentico. Con il personaggio di Zeno Cosini, Haber rivela le tensioni tra ricordi e identità, portando in scena le inquietudini di un secolo passato. La performance si concentra sull’intensità di un uomo senza qualità, con uno sguardo ironico.

Tutte le inquietudini del Novecento in un solo corpo: Zeno Cosini. Uomo senza qualità dallo sguardo ironico. Non in sintonia. Con la vita e con il mondo. L'inconscio fuori fuoco. Proiettato (suo malgrado) verso gli incubi e le irrequietezze di quel secolo agli esordi. Sempre una sfida trasferire Italo Svevo a teatro. Ma continua a funzionare bene "La coscienza di Zeno" di Paolo Valerio, da stasera all'Elfo Puccini. Protagonista Alessandro Haber. Qui affiancato da un bel cast corale. E da mille riferimenti psicanalitici. Haber, ma com'è il suo signor Cosini? "Un uomo medio, che mente sapendo di mentire, gioca coi sentimenti, non tiene mai una posizione chiara.

Alessandro Haber protagonista di “La coscienza di Zeno” sul palco della 'Nuova Fenice' di OsimoQuesta settimana Osimo si anima con il ritorno di Alessandro Haber sul palco della Nuova Fenice.

Teatro: al Coccia arriva Alessandro Haber con "La coscienza di Zeno"La stagione Prospettive 20252026 del Coccia di Novara continuerà con lo spettacolo

Alessandro Haber arriva all’Elfo con «La coscienza di Zeno»: quasi una seduta di autocoscienzaAl suo fianco un gruppo di dieci attori diretti da Paolo Valerio (da martedì al 1 marzo, ore 20.3o, 34/38 euro) ... milano.corriere.it

Alessandro Haber in La coscienza di ZenoDa giovedì 19 domenica 22 febbraio, il Teatro Ivo Chiesa - Teatro Nazionale Genova (piazza Borgo Pila 42) vede in scena Alessandro Haber in La coscienza di Zeno, per la regia di Paolo Valerio. mentelocale.it

La coscienza di Zeno, l'inetto più amato della letteratura sul palco del Sociale. A dare corpo e anima al capolavoro di Italo Svevo un Alessandro Haber semplicemente perfetto, che non recita Zeno ma lo abita x.com