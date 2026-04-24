Aldair l’eroe silenzioso della Roma | arriva il nuovo documentario

Il regista Simone Godano ha annunciato l’uscita di un nuovo documentario dedicato ad Aldair, ex calciatore della Roma. Il film sarà nelle sale a partire dal 21 maggio e racconterà la carriera e la vita del giocatore brasiliano, noto per la sua presenza nel club romano. La pellicola si concentra sulla figura di Aldair, definito spesso un eroe silenzioso durante gli anni di attività.

? Cosa sapere Il regista Simone Godano presenta il documentario su Aldair con uscita nelle sale il 21 maggio.. Il film ricostruisce la carriera del difensore della Roma tra il 1990 e il 2003.. Il trailer del documentario dedicato ad Aldair Nascimento Santos è online questo venerdì 24 aprile 2026, aprendo ufficialmente le porte al racconto cinematografico su un simbolo della difesa giallorossa che oggi compie 60 anni. Il progetto intitolato Aldair. Cuore giallorosso, firmato dal regista Simone Godano, ha iniziato a mostrare i primi contenuti visivi attraverso due clip caricate oggi sul web. La produzione coinvolge realtà come Grøenlandia, Italia, InHouse e Duende Film, lavorando in sinergia con Rai Cinema, l’AS Roma e Radio Rock.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aldair, l’eroe silenzioso della Roma: arriva il nuovo documentario Notizie correlate Leggi anche: Roma, Aldair compie 60 anni: il primo trailer del documentario ‘Cuore giallorosso’ Leggi anche: "Igor. L'eroe romantico del calcio": arriva in sala a Napoli il documentario sulla vita di Protti | VIDEO