Alatri Festival del Saxofono 2026
Ad Alatri si prepara la quarta edizione del Festival del Saxofono, che si svolgerà dal 3 al 24 maggio. La manifestazione prevede numerosi appuntamenti dedicati alla musica del saxofono, con protagonisti giovani talenti e artisti affermati. Il programma include concerti e performance che mettono in evidenza le capacità timbrico-espressive dello strumento, con un focus sulla valorizzazione delle eccellenze locali.
Tutto pronto ad Alatri dal 3 al 24 maggio per la Quarta Edizione del Festival del Saxofono. Un programma che valorizza le eccellenze del territorio, mette in luce le straordinarie possibilità timbrico-espressive del saxofono, promuove i giovani talenti e si arricchisce delle esibizioni di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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