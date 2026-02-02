SaxFest 2026 al Museo del Saxofono

Sabato 7 febbraio il Museo del Saxofono di Fiumicino apre le porte a SaxFest 2026. L’evento porta sul palco musicisti da tutto il mondo, con sonorità che spaziano dal jazz alle atmosfere vintage. Durante la giornata, appassionati e artisti si incontrano per ascoltare, scoprire e condividere la passione per il sax, tra concerti, workshop e momenti di scambio.

Sabato 7 febbraio, il Museo del Saxofono di Fiumicino presenta SaxFest 2026. Un evento-immersione nel mondo del sax, in tutte le sue sfaccettature espressive, che vedrà alternarsi protagonisti internazionali, sonorità raffinate, atmosfere vintage e momenti di incontro tra artisti, appassionati e pubblico. Il programma si apre alle ore 10 con una masterclass di alto livello dal titolo Interpretation und Improvisation, condotta da Christian Maurer, figura di spicco del jazz europeo e docente tra i più autorevoli del panorama contemporaneo. L’incontro sarà un’occasione preziosa per studenti di musica, professionisti e appassionati di approfondire tecniche interpretative e pratiche improvvisative, in un dialogo diretto con un musicista capace di unire rigore accademico e creatività artistica.🔗 Leggi su Romatoday.it

Domenica 18 gennaio alle 18, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita

