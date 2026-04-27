Al volante dopo essersi sballati con alcol e droghe | ritirate 6 patenti in una sola notte

Nella notte, le forze dell'ordine hanno ritirato sei patenti tra le 15 persone controllate, in seguito a controlli mirati su strada. Su cinque individui sono state riscontrate violazioni per guida in stato di ebbrezza, mentre tre sono state trovate positive all’uso di sostanze stupefacenti. I controlli rafforzati sono stati effettuati in diverse zone, con l’obiettivo di contrastare comportamenti pericolosi alla guida.

Potenziati i controlli, arrivano le “risposte”. Su appena 15 persone controllate, sono state accertate 5 violazioni per guida in stato di ebbrezza e 3 per uso di sostanze stupefacenti. Ad appurarlo, i poliziotti della Stradale di Agrigento che ha, appunto, aumentato la vigilanza sulle principali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Alcol al volante: 11 patenti ritirate, 7 neopatentati e 160 puntiUndici patenti ritirate nel weekend a Civitanova, tutte per guida sotto effetto di alcol. Leggi anche: Alcol al volante: dalla cattedra alle strade, raffica di denunce e patenti ritirate Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Mercato UE dell’auto: a marzo 2026 bene Fiat, Tesla rinasce e BYD fa paura; Colton Herta e le quattro FP1 al volante della Cadillac; WRC | Toyota piazza il colpo e prende Ott Tanak come tester per la vettura 2027; TCR ITALY TOURING CAR CHAMPIONSHIP - Scatta da Imola la stagione 2026 con 21 protagonisti al via. In fuga al volante di un Suv rubato, arrestato dopo inseguimento Per sfuggire al controllo dei Carabinieri, inserita la retromarcia è andato a collidere per due volte contro l'autovettura dell'Arma, tentando anche la fuga a piedi... - facebook.com facebook