Al volante dopo essersi sballati con alcol e droghe | ritirate 6 patenti in una sola notte

Da agrigentonotizie.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, le forze dell'ordine hanno ritirato sei patenti tra le 15 persone controllate, in seguito a controlli mirati su strada. Su cinque individui sono state riscontrate violazioni per guida in stato di ebbrezza, mentre tre sono state trovate positive all’uso di sostanze stupefacenti. I controlli rafforzati sono stati effettuati in diverse zone, con l’obiettivo di contrastare comportamenti pericolosi alla guida.

Potenziati i controlli, arrivano le “risposte”. Su appena 15 persone controllate, sono state accertate 5 violazioni per guida in stato di ebbrezza e 3 per uso di sostanze stupefacenti. Ad appurarlo, i poliziotti della Stradale di Agrigento che ha, appunto, aumentato la vigilanza sulle principali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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