Alcol al volante | 11 patenti ritirate 7 neopatentati e 160 punti

Nel fine settimana a Civitanova sono state ritirate undici patenti per guida in stato di ebbrezza, tutte legate all'uso di alcol. Tra i conducenti coinvolti, sette erano neopatentati, di cui cinque dovranno affrontare anche procedimenti penali. Complessivamente, sono stati sottratti 160 punti sulla patente e sono stati applicati sanzioni a diversi automobilisti.

Undici patenti ritirate nel weekend a Civitanova, tutte per guida sotto effetto di alcol. Sette dei conducenti erano neopatentati, tra cui cinque che dovranno affrontare anche procedimenti penali. I controlli della Polizia Stradale, guidati da Luigi Alberto Valentini, hanno portato al sequestro dei documenti e alla sottrazione di 160 punti dal punteggio totale degli automobilisti coinvolti. L’operazione si è svolta nella notte tra sabato e domenica, mirando a contrastare l’aumento nazionale degli incidenti stradali legati all’uso di sostanze stupefacenti o all’alcol. La maggior parte delle sanzioni ha colpito giovani under 26 anni, evidenziando una criticità specifica nelle nuove generazioni di autisti marchigiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

