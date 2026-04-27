Al volante con il solo foglio rosa e dopo aver abusato di bevande alcoliche | 18enne denunciato

Durante il lungo fine settimana del 25 aprile, i carabinieri hanno intensificato i controlli su tutte le principali strade della regione. A partire dalla sera del 24 aprile, sono stati predisposti posti di blocco che hanno interessato diverse fasce orarie, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Tra i controlli, un giovane di 18 anni è stato denunciato perché alla guida con il foglio rosa e in stato di ebbrezza, avendo abusato di alcol.

Nel lungo week end del 25 aprile appena trascorso, i carabinieri hanno potenziato i controlli su tutte le principali arterie stradali; nello specifico, già a partire dalla sera del venerdì 24, sono stati dislocati dispositivi di controllo a copertura di tutte le fasce orarie, in particolare sulle.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Al volante con il "foglio rosa": maxi multaAd inizio febbraio gli agenti della Polizia Locale di Trebaseleghe hanno sanzionato il conducente di un'auto, sorpreso alla guida di un veicolo pur... Motociclista si schianta contro la microcar di un 18enne con il foglio rosa a Milano: è morto Andrea CurtiÈ morto Andrea Curti, il motociclista che si è schiantato contro una microcar guidata da un 18enne a Milano. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Incidente e rissa sfiorata ad Alatri, al volante di una BMW senza patente né assicurazione, nei guai un 20enne; Supporti di carta per capolavori di artisti del Novecento; Fermato al Boschetto con arnesi da scasso nel baule: nei guai 25enne. Foglio di via auto, cos’è, come si ottiene e quando si può usareQuando si può usare il foglio di via per auto? Come funziona il rilascio e cosa prevedono le regole aggiornate al 2026 con una circolare ministeriale ... virgilio.it Fra splendide fioriture e magnifici panorami, ieri con il "pazzo volante" abbiamo superato i 1000 metri di dislivello #escursionirao - facebook.com facebook