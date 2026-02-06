Al volante con il foglio rosa | maxi multa

La Polizia Locale di Trebaseleghe ha fermato un guidatore con il foglio rosa. L’uomo stava guidando senza l’accompagnatore obbligatorio e senza aver ancora conseguito la patente. Gli agenti gli hanno tolto il veicolo e gli hanno contestato una multa salata. È la prima volta quest’anno che succede una cosa del genere in zona.

Ad inizio febbraio gli agenti della Polizia Locale di Trebaseleghe hanno sanzionato il conducente di un'auto, sorpreso alla guida di un veicolo pur essendo titolare esclusivamente di foglio rosa e senza la presenza dell'accompagnatore o istruttore abilitato, come previsto dalle norme del Codice.

