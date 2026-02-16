Motociclista si schianta contro la microcar di un 18enne con il foglio rosa a Milano | è morto Andrea Curti

Andrea Curti, un motociclista di 30 anni, ha perso la vita dopo aver investito una microcar condotta da un ragazzo di 18 anni a Milano. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Torino, quando il giovane con il foglio rosa ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato con il motociclista. La scena si è svolta davanti a decine di testimoni, alcuni dei quali hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

È morto Andrea Curti, il motociclista che si è schiantato contro una microcar guidata da un 18enne a Milano. Curti, libero professionista, abitava poco distante dal luogo dell'incidente.