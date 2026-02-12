A Bari la quarta edizione del Cuornevale – il Carnevale del cuore
A Bari si avvicina la quarta edizione del “Cuornevale – il Carnevale del cuore”. La città si prepara a vivere questa festa diffusa, che coinvolge tutti i quartieri e le tante realtà locali. scuole, associazioni e parrocchie si preparano a partecipare con eventi e iniziative distribuite nei Municipi, creando un clima di festa che unisce tutta la comunità.
· venerdì 13 febbraio, nel quartiere San Pio (Municipio 5), dalle ore 15 alle 17.30, si terrà la quarta edizione del “Cuornevale – il Carnevale del cuore”, il Carnevale di comunità promosso dalla Parrocchia della Natività di Nostro Signore insieme alle scuole e alle associazioni del territorio. L’edizione 2026, dedicata al tema dell’abbraccio, mette al centro inclusione, partecipazione e solidarietà, coinvolgendo bambini, famiglie e realtà educative e sociali del quartiere. A Putignano la quarta edizione dell’evento enogastronomico 'San Martino. Ogni mosto diventa vino' Fratelli tutti - insieme con arte.🔗 Leggi su Baritoday.it
