A Bari la quarta edizione del Cuornevale – il Carnevale del cuore

A Bari si avvicina la quarta edizione del “Cuornevale – il Carnevale del cuore”. La città si prepara a vivere questa festa diffusa, che coinvolge tutti i quartieri e le tante realtà locali. scuole, associazioni e parrocchie si preparano a partecipare con eventi e iniziative distribuite nei Municipi, creando un clima di festa che unisce tutta la comunità.

· venerdì 13 febbraio, nel quartiere San Pio (Municipio 5), dalle ore 15 alle 17.30, si terrà la quarta edizione del “Cuornevale – il Carnevale del cuore”, il Carnevale di comunità promosso dalla Parrocchia della Natività di Nostro Signore insieme alle scuole e alle associazioni del territorio. L’edizione 2026, dedicata al tema dell’abbraccio, mette al centro inclusione, partecipazione e solidarietà, coinvolgendo bambini, famiglie e realtà educative e sociali del quartiere. A Putignano la quarta edizione dell’evento enogastronomico 'San Martino. Ogni mosto diventa vino' Fratelli tutti - insieme con arte.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Bari Carnevale

A Vico del Gargano torna il Paposcia Fest con la sua quarta edizione, prevista per il 26 dicembre presso l’Anfiteatro Comunale Carlo Hintermann.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bari Carnevale

Argomenti discussi: Consiglio e ricorsi, tre mesi di passione; Ligabue in concerto al palaflorio di Bari: ecco la data 18 ottobre 2026; Gemellaggio Bari-Nizza, 27 studenti francesi in Puglia; Quarta Repubblica: Puntata del 9 febbraio Video.

Bari, il galà dell'olio 2025 il 1° e 2 novembre: ecco il programma della quarta edizioneBari si prepara a ospitare la quarta edizione del GALA’ DELL’OLIO, il festival dedicato all’olio extravergine di oliva che celebra le eccellenze nazionali e internazionali del settore olivicolo. L’1 e ... ilmessaggero.it

I numeri parlano chiaro. Il Bari è il peggior attacco del campionato e la quarta peggior difesa della Serie B. Senza migliorare questi due aspetti la retrocessione sarà inevitabile La news completa: https://pianetabari.com/bari-numeri-da-incubo/ Segui @pianet - facebook.com facebook