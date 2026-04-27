Al Verdi quattro monologhi fra arte musica e teatro dedicati al Barocco
Al teatro “Verdi” si tengono quattro monologhi che uniscono arte, musica e teatro, tutti ispirati al periodo Barocco. Lo spettacolo propone un percorso attraverso le radici della modernità, utilizzando una prospettiva artistica che mette in risalto le caratteristiche di questo stile storico. Gli artisti coinvolti portano in scena momenti rappresentativi di un’epoca ricca di dettagli e di contrasti, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra musica, teatro e arte visiva.
Un viaggio alle radici della modernità attraverso la lente deformante e meravigliosa del Barocco. “Barocco. Incanto e Ragione” è il titolo dell'evento promosso dal Circolo Acli Lamberto Valli insieme a una rete di 24 enti del territorio, che si terrà mercoledì 29 aprile alle 20.45 nella cornice.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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