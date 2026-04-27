Al Verdi quattro monologhi fra arte musica e teatro dedicati al Barocco

Al teatro “Verdi” si tengono quattro monologhi che uniscono arte, musica e teatro, tutti ispirati al periodo Barocco. Lo spettacolo propone un percorso attraverso le radici della modernità, utilizzando una prospettiva artistica che mette in risalto le caratteristiche di questo stile storico. Gli artisti coinvolti portano in scena momenti rappresentativi di un’epoca ricca di dettagli e di contrasti, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra musica, teatro e arte visiva.