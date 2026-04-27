Al Verdi al via un ciclo di monologhi fra arte musica e teatro dedicati al Barocco

Questa mattina, nella Sala Giunta del Comune di Forlimpopoli, è stato annunciato il quinto appuntamento della rassegna “Barocco”. L’evento si svolgerà al teatro “Verdi” e prevede un ciclo di monologhi che uniscono arte, musica e teatro, tutti dedicati al periodo barocco. La rassegna intende esplorare le radici della modernità attraverso interpretazioni ispirate a questa epoca artistica.

Un viaggio alle radici della modernità attraverso la lente deformante e meravigliosa del Barocco. È stato presentato questa mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Forlimpopoli, il quinto appuntamento della rassegna “Barocco. Incanto e Ragione”. L’evento, promosso dal Circolo Acli Lamberto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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