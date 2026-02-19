Memoriale | al Nuovo Teatro Val d’Agrò la storia di Giuseppe Verdi si racconta in musica

Al Nuovo Teatro Val d’Agrò, il debutto di “Memoriale” ha portato in scena la storia di Giuseppe Verdi attraverso la musica. La rappresentazione, firmata da Bruno Torrisi, si ispira a un testo originale del compositore e ripercorre le tappe salienti della sua vita. La serata ha visto la partecipazione di musicisti locali che hanno interpretato brani significativi, creando un’atmosfera coinvolgente. La rassegna “La musica va in scena” continua con nuove proposte, attirando un pubblico curioso di conoscere meglio Verdi e il suo mondo.

Con “Memoriale”, copione scritto e diretto da Bruno Torrisi e ispirato all’omonimo testo del grande compositore Giuseppe Verdi, torna al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva la mini rassegna “La musica va in scena” per il cartellone curato da Cettina Sciacca. L’appuntamento è per domenica 22 febbraio, come sempre alle 18.30. Sul palco con Torrisi è il soprano Marianna Cappellani, mentre al pianoforte è il M° Ninni Spina. Insieme, sulle note delle più celebri arie verdiane, ripercorrono la vita – a volte assai dolorosa per una serie infelice di lutti familiari – del grande musicista di Busseto, il maggiore e più prolifico fra i compositori italiani.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Letizia va alla guerra: comicità e commozione al Nuovo Teatro Val d’AgròQuesta sera al Nuovo Teatro Val d’Agrò si è vista una rappresentazione che ha saputo alternare comicità e momenti di forte emozione.

Santa Teresa Riva, Francesca Incudine con “Radica” in scena domenica 21 dicembre al Nuovo Teatro Val d’AgròDomenica 21 dicembre alle ore 18, il Nuovo Teatro Val d’Agrò ospita Francesca Incudine e la sua band con lo spettacolo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.