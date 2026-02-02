Al via a Bologna il viaggio musicale tra segni zodiacali e identità artistiche nel nuovo spettacolo del Teatro Comunale

Questa settimana a Bologna prende il via un nuovo spettacolo al Teatro Comunale che unisce musica, segni zodiacali e identità artistiche. L’evento si inserisce nel progetto che mette in scena “’A vucca è na ricchizza”, un dramma scritto da Nino Gemelli alla fine degli anni Settanta. La produzione del Teatro Incanto propone un viaggio tra teatro e musica, con un focus particolare sui simboli e le storie legate ai segni zodiacali.

Mercoledì 4 febbraio, al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, prende il via “Nel segno di Gemelli – Secondo Atto”, produzione del Teatro Incanto che porta in scena “’A vucca è na ricchizza”, dramma scritto da Nino Gemelli alla fine degli anni Settanta. Lo spettacolo, che fa parte di una rassegna dedicata al linguaggio e al pensiero del drammaturgo calabrese, si impone come un’opera di forte attualità, non per le sue tematiche, ma per la sua capacità di raccontare con coraggio la complessità umana. La storia ruota intorno a Anna, una ragazza di sedici anni incinta, costretta a confrontarsi con un mondo che non la ascolta ma giudica, con una famiglia in difficoltà e una società che punta il dito senza chiedere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Centro Duga ospita il laboratorio “Segni zodiacali in scena” sabato 7 febbraio, dalle 14 alle 18.

Questa sera Alessandro Benvenuti torna a Pieve Santo Stefano con uno spettacolo intimo e riflessivo.

Antiquari e contemporanei, a febbraio la via Emilia è la casa dell’arte: al via le fiere a Bologna e ModenaAprono Arte Fiera Bologna (6-8 febbraio) e Modenantiquaria (7-15): appuntamenti top tra le esposizioni italiane. A Doha debutta Art Basel Qatar ... corriere.it

Al via a Bologna la fiera 'Devotio', Leone XIV e Carlo Acutis le star(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Sono Papa Leone XIV e san Carlo Acutis le nuove star degli articoli devozionali: negli stand di Devotio 2026, la fiera del settore religioso aperta stamattina a BolognaFiere ... msn.com

Siciliando Informa Cefalù Dal sito ufficiale del Comune di Cefalù... "Cefalù celebra il Giorno della Memoria 4 Febbraio 2026 ore 10.30 Teatro Comunale Cicero" facebook