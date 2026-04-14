Tre Tulipani un viaggio musicale nel mito del Trio Lescano al Teatro dei Segni
Il Teatro dei Segni ospiterà sabato 19 aprile alle 18:00 uno spettacolo musicale intitolato
Un tuffo nelle sonorità e nelle atmosfere dell'Italia tra le due guerre. Sabato 19 aprile, alle ore 18:00, il Teatro dei Segnidi via San Giovanni Bosco ospiterà "Tre Tulipani", uno spettacolo musicale interamente dedicato alla storia e al repertorio del celebre Trio Lescano.L'iniziativa, promossa.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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