Al Teatro Camploy Il sabato del villaggio Divieto di sosta 0-24

Arriva sul palco del Teatro Camploy entro la rassegna Altro TeatroCity, dedicata alle compagnie professionistiche della città, una delle produzioni più amate e provocatorie di Teatro Modus. “Il sabato del villaggio. Divieto di sosta 0-24” va in scena nel teatro di Via Cantarane mercoledì 29.🔗 Leggi su Veronasera.it

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