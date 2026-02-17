Il disobbediente al Teatro Camploy

Mercoledì 18 marzo 2026 alle 21, il Teatro Camploy di Verona ospita lo spettacolo teatrale

Il giorno Mercoledì 18 Marzo 2026 ad ore 21:00, al Teatro Camploy,Via Cantarane, 32, 37121 Verona VR, avremo il piacere di presentare lo spettacolo teatrale "Il DISOBBEDIENTE". Ispirato all'omonima autobiografia di Andrea Franzoso, lo spettacolo sarà ad ingresso libero, con prenotazione consigliata e parlerà di etica, responsabilità e coraggio civile. È rivolto a chi non accetta l'ingiustizia e crede nella forza delle scelte giuste, anche quando comportano conseguenze difficili da sostenere.

