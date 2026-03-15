In divieto di sosta o al cellulare mentre guidano ma sobri | il sabato sera dei ternani

Durante il sabato sera a Terni sono stati effettuati controlli straordinari nel centro cittadino nell’ambito dell’operazione “movida sicura”. Sono state identificate 108 persone e sono state comminate sanzioni per violazioni al codice della strada, tra cui divieti di sosta e l’uso del cellulare alla guida. Le forze dell’ordine hanno osservato anche conducenti sobri, ma che avevano commesso infrazioni.

“Movida sicura”, i controlli interforze coordinati dalla questura: identificate oltre cento persone, verifiche in quattro locali. Il bilancio Controlli straordinari nell’ambito dell’operazione “movida sicura” nel centro di Terni: identificate 108 persone e sanzioni per violazioni al codice della strada. Questo il bilancio dell’attività interforze coordinata dalla questura di Terni che ha messo la lente sul sabato sera dei ternani e che ha visto la partecipazione congiunta di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e personale della Asl, con controlli mirati sia sulle persone presenti nelle aree più frequentate sia sugli esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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