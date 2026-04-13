Enrico Dindo e la Filarmonica Marchigiana al teatro Sperimentale di Ancona

Il teatro Sperimentale di Ancona ha ospitato un concerto della Filarmonica Marchigiana diretto dal maestro Enrico Dindo, nell’ambito della stagione 202526 degli Amici della Musica. L’evento si è svolto il 13 aprile e ha visto l’orchestra eseguire un programma con composizioni classiche. La serata si è conclusa con un applauso prolungato da parte del pubblico presente.

Ancona, 13 aprile 2026 - Il sipario sulla stagione concertistica 202526 degli Amici della Musica “G. Michelli” sta per calare, ma lo fa con un appuntamento di assoluto prestigio che promette di restare impresso nella memoria del pubblico dorico. Giovedì alle 20.30, il Teatro Sperimentale di Ancona ospiterà il concerto di chiusura della rassegna "Contrappunti", un evento che vedrà protagonista uno dei massimi esponenti del violoncello a livello internazionale: Enrico Dindo. Ad accompagnarlo in questo raffinato viaggio musicale sarà la FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, istituzione che rappresenta il cuore pulsante del sistema lirico-sinfonico della nostra regione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Enrico Dindo e la Filarmonica Marchigiana al teatro Sperimentale di Ancona Souvenirs d’Espagne al teatro Sperimentale di AnconaUn omaggio all’impressionismo musicale di Manuel de Falla, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. Filippo Gorini torna ad Ancona: il grande pianista porta al Teatro Sperimentale Beethoven, Schumann e SchubertTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) ANCONA-...