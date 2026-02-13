Messaggio in codice | al Museo Omero una visita guidata con laboratorio per scoprire il Braille

Da anconatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo Omero, domenica pomeriggio, un gruppo di visitatori ha partecipato a una visita guidata con laboratorio dedicata al sistema Braille, motivata dalla celebrazione della Giornata Nazionale del Braille.

ANCONA – Sabato 21 febbraio alle ore 16:00 il Museo Tattile Statale Omero invita famiglie e adulti all’attività “Messaggio in codice”, una visita guidata con laboratorio dedicata alla scoperta del sistema di lettura e scrittura Braille, in occasione della Giornata Nazionale del Braille. L’iniziativa è rivolta ad adulti e famiglie e propone un’esperienza diretta per avvicinarsi a uno dei codici che hanno trasformato il modo di leggere e comunicare attraverso il tatto. Il percorso si sviluppa all’interno delle sale del museo, dove i partecipanti saranno accompagnati in un’esplorazione che mette al centro la percezione tattile come strumento di conoscenza.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su museo omero

Solidarietà e cultura: al museo Griffo una visita guidata per Gaza

Il museo archeologico Pietro Griffo ospita domenica 4 gennaio alle 11 una visita guidata nell’ambito di “Guides for Gaza Sicilia”.

Visita guidata al Museo di San Matteo

Questa mattina il Museo di San Matteo apre le sue porte ai visitatori con una visita guidata dedicata alle opere del medioevo.

Ultime notizie su museo omero

Argomenti discussi: Dottrina Budanov: corrieri, rubli e messaggi in codice. Ecco come funziona la guerra ombra in Ucraina; IVA: il nuovo Testo Unico tra incertezze operative e rincorsa normativa; Come parla la Natura: codici, segnali e atomi; Il messaggio su WhatsApp: Potresti vorare mia nipote? Si tratta di una truffa. Ecco cosa c'è da sapere.

Messaggio in codice: al Museo Omero una visita guidata con laboratorio per scoprire il BrailleANCONA – Sabato 21 febbraio alle ore 16:00 il Museo Tattile Statale Omero invita famiglie e adulti all’attività Messaggio in codice, una visita guidata con laboratorio dedicata alla scoperta del sis ... anconatoday.it