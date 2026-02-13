Messaggio in codice | al Museo Omero una visita guidata con laboratorio per scoprire il Braille

Al Museo Omero, domenica pomeriggio, un gruppo di visitatori ha partecipato a una visita guidata con laboratorio dedicata al sistema Braille, motivata dalla celebrazione della Giornata Nazionale del Braille.

ANCONA – Sabato 21 febbraio alle ore 16:00 il Museo Tattile Statale Omero invita famiglie e adulti all’attività “Messaggio in codice”, una visita guidata con laboratorio dedicata alla scoperta del sistema di lettura e scrittura Braille, in occasione della Giornata Nazionale del Braille. L’iniziativa è rivolta ad adulti e famiglie e propone un’esperienza diretta per avvicinarsi a uno dei codici che hanno trasformato il modo di leggere e comunicare attraverso il tatto. Il percorso si sviluppa all’interno delle sale del museo, dove i partecipanti saranno accompagnati in un’esplorazione che mette al centro la percezione tattile come strumento di conoscenza.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il museo archeologico Pietro Griffo ospita domenica 4 gennaio alle 11 una visita guidata nell’ambito di “Guides for Gaza Sicilia”.

Questa mattina il Museo di San Matteo apre le sue porte ai visitatori con una visita guidata dedicata alle opere del medioevo.

L’arte scalda il cuore... festeggia San Valentino al Museo Tattile Statale Omero con un esperienza in cui il design incontra il piacere del fare insieme. Percorso tra le icone della Collezione Design e laboratorio creativo con l’argilla: un lavoro a più mani in cui - facebook.com facebook

San Valentino con noi, per un’esperienza tra design, tatto e modellazione. Sabato 14 febbraio, ore 16:30. Visita guidata e laboratorio con l’argilla. Costi: 5 € a partecipante Prenotazione obbligatoria: 335 56 96 985 (Tel/WhatsApp) [email protected] x.com