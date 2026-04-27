Durante il Fuorisalone 2026 a Milano, il settore dell’automotive ha presentato novità che si distinguono per l’uso del design come linguaggio espressivo. La città si è riempita di installazioni e concept che hanno messo in mostra veicoli e soluzioni innovative, riflettendo un’attenzione crescente verso l’estetica e la forma. La manifestazione ha attirato professionisti e appassionati, confermando l’interesse del settore verso un approccio più creativo e visivamente coinvolgente.

Come ogni anno, la scorsa settimana Milano si è trasformata in laboratorio diffuso del pensiero creativo, e il settore dell’automotive non è rimasto a guardare. Durante la settimana del Salone del Mobile 2026 — che ha animato la città dal 20 al 26 aprile — più di venti marchi dell’automobile hanno scelto il Fuorisalone come palco per presentare visioni, prototipi e installazioni capaci di dialogare con la cultura contemporanea. Tra tutte le presenze, ne abbiamo scelte dieci che si sono distinte per impatto visivo, originalità del concept e capacità di generare conversazione. A emergere con forza, accanto ai grandi marchi europei, è stato il salto di qualità della presenza cinese, che si è contraddistinta sia per la qualità dei modelli presentati sia per la maturità dell’offerta culturale.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Al Fuorisalone 2026 l’automotive ha adottato il linguaggio del design

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