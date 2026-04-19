Fuorisalone 2026 | il design mette l’uomo al centro tra etica e tech

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si prepara ad accogliere la prossima edizione del Fuorisalone, prevista dal 20 al 26 aprile 2026, con un tema centrale che riguarda il rapporto tra etica, tecnologia e il ruolo dell’uomo nel design. L’evento, che si svolge nel quartiere dedicato al design, riunisce professionisti, aziende e appassionati provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si concentra sull’importanza di mettere l’essere umano al centro dei processi creativi e delle innovazioni.

Milano si prepara ad accogliere, dal 20 al 26 aprile 2026, la nuova edizione del Fuorisalone con il tema centrale Essere Progetto, un appuntamento che mira a rimettere l’essere umano al cuore dei processi creativi. La manifestazione esplorerà la capacità del design di trasformarsi in un atto etico e poetico, capace di delineare percorsi sostenibili e inclusivi attraverso una sintesi tra intuizione umana e logica algoritmica. Tecnologia e digitalizzazione per una gestione fluida dei flussi urbani. L’impatto dell’innovazione digitale sulla fruizione degli eventi milanesi sarà evidente grazie al Fuorisalone Passport. Questa piattaforma, concepita da Studiolabo, punta a semplificare drasticamente l’accesso agli appuntamenti della Milano Design Week tramite un QR Code personale ottenuto con un’unica registrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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