Milano si prepara ad accogliere la prossima edizione del Fuorisalone, prevista dal 20 al 26 aprile 2026, con un tema centrale che riguarda il rapporto tra etica, tecnologia e il ruolo dell’uomo nel design. L’evento, che si svolge nel quartiere dedicato al design, riunisce professionisti, aziende e appassionati provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si concentra sull’importanza di mettere l’essere umano al centro dei processi creativi e delle innovazioni.

Milano si prepara ad accogliere, dal 20 al 26 aprile 2026, la nuova edizione del Fuorisalone con il tema centrale Essere Progetto, un appuntamento che mira a rimettere l’essere umano al cuore dei processi creativi. La manifestazione esplorerà la capacità del design di trasformarsi in un atto etico e poetico, capace di delineare percorsi sostenibili e inclusivi attraverso una sintesi tra intuizione umana e logica algoritmica. Tecnologia e digitalizzazione per una gestione fluida dei flussi urbani. L’impatto dell’innovazione digitale sulla fruizione degli eventi milanesi sarà evidente grazie al Fuorisalone Passport. Questa piattaforma, concepita da Studiolabo, punta a semplificare drasticamente l’accesso agli appuntamenti della Milano Design Week tramite un QR Code personale ottenuto con un’unica registrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuorisalone 2026: il design mette l’uomo al centro tra etica e tech

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